日本政府研擬將新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻的沖繩縣納入緊急事態宣言對象地區，預計實施至6月上旬或中旬，將於明天召開對策本部會議做正式決定。

日本共同社報導，至於同樣希望納入緊急事態的岐阜縣，日本政府認為疫情已有緩和跡象，擬不納入。

日本放送協會（NHK）報導，沖繩縣與岐阜縣日前籲請中央政府將兩縣納入緊急事態對象地區，首相菅義偉晚間與相關閣員討論此事。

報導說，政府內部認為，沖繩縣疫情嚴峻，應考慮實施緊急事態；岐阜縣則可先觀察鄰縣愛知縣等地的疫情再做決定。

目前東京都、大阪府、北海道等9都道府縣正實施緊急事態宣言，另有埼玉縣、千葉縣等10縣實施緊急事態前一階段的「防止蔓延等重點措施」。

截至日本時間晚間6時40分止，日本全境今天新增確診5719例、死亡90人。正使用呼吸器或在加護病房的重症患者為1288人，比昨天減少5人。

其中沖繩縣今天新增198例確診，是繼昨天新增203 例之後的次高紀錄，累計確診1萬4487例。

另外，東京都今天新增確診843例，比上週四減少167例，單日新增確診病例已連續7天比上週同一天減少。東京都內累計確診15萬4999例。

大阪府新增確診501例、32人死亡，累計確診9萬6643例、共2068人死亡。

北海道新增確診681例創次高紀錄，且是連續兩天新增超過600例；另新增9人死亡，累計確診3萬2591例、死亡973人。

(中央社)