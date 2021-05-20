1名單親媽媽日前遭逢離婚，又遇上疫情導致放無薪假，生計上遇到難關，她不得已請求房東調降房租；沒想到房東聽完她的遭遇後，二話不說馬上答應，甚至為她安裝省電冷氣；她事後向好友說出這段感人的故事，她說房東在她離婚已調降房租1次，如今又再度調降，讓她直呼「我要在這住10年，我不走了」。

1名單親媽媽在臉書「爆料公社」上發文表示，她近日因為疫情關係遭公司放無薪假2周，如果疫情未減緩恐怕會持續放假，但公司沒有底薪制度，擔心生計恐有影響，她不得已向房東請求能否減租；她向房東說，因為自己前陣子離婚，還要共同負擔孩子的生活費，加上這陣子都待在家，電費可能很可觀，因此希望房東能將房租調整成1萬。

單親媽媽遭逢離婚，又遇上疫情導致放無薪假，不得已請求房東調降房租；沒想到房東聽完她的遭遇後，二話不說馬上答應。（圖／翻攝自爆料公社）

該媽媽對房東說，「我現在真的很沉重，希望姨可以通融，或是等疫情趨緩，我再慢慢補回給您」；沒想到房東回覆說，這2個月收1萬元房租就好，「不用補了，你也很乖，我也很喜歡妳」，還說因為她長期在家，要幫她換省電型的冷氣，讓她相當感動；她事後跟好友談及此事說房東真的很溫暖，她離婚後先降過1次房租，這次又再降，讓她直呼「我要在這住10年，我不走了」。

許多網友也紛紛替原PO感到開心，留言說「你好幸運喔！羨慕」、「碰上貴人，要珍惜喔」、「房東阿姨有缺乾兒子或是女婿嗎」；也有人分享遇到的好房東，「我們房東也很好，說冷氣不冷了，直接幫我們換一台省電變頻的」、「我房東沒降房租，但房租能延期給他，這對我現在來說就不錯了。」

(中時新聞網)