本土病例多點炸開，彰化縣衛生局今天也公布最新的9個確診足跡，其中包括了員林高中，更傳出留下該足跡的是會考生，在當天逗留半小時是事先查看考場，對此員林高中學務處也做出回應。

據了解，彰化一名本土染疫者為會考考生，在14日下午4點半造訪員林高中，事先查看考場，15、16日會考也無學生傳出有不適，但18日收到衛生局通知，得知有考生確診。校方強調，自17日開始，學校已連續由全體師生共同防疫，全校大消毒3天。

以下為員林高中公告：

有關於110年05月15-16日本校借做國中會考場，有確診考生足跡，說明如下：

1. 目前本校全體教職員工生皆平安。

2. 在國中會考結束後，依規定，本校教學區、行政區等立刻做完整清潔消毒。

3. 5/17、5/18、5/19由全體學生、教職員工、專業消毒清潔單位等分批徹底進行清潔消毒工作，包含桌面、開關、門把、地面、講台、窗台、黑板等，線上授課期間也請行政同仁每日上課前加強教室防疫清消！

4. 另，本校全力配合中央疫情指揮中心指示及地方衛生局規定辦理。請家長及老師、同學，勿過度緊張。

5. 因應疫情停課期間，仍舊秉持停課不停學，請各位務必保護學生學習權利。

6. 讓我們一起努力，也為身邊辛苦的行政同仁加油打氣，相信我們大家能平安順利度過。

7. 請所有家長、教職員師生勿過度緊張，保持平常心，勤洗手、全程戴口罩、避免不必要移動、活動或集會、停止室內5人、室外10人以上的家庭聚會（同住者不計）和社交聚會、自我健康監測（有症狀應就醫）、保持社交距離等相關防疫措施。

(中時新聞網)