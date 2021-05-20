大陸半導體產業近年爆發最大騙局，莫過於大動作延攬原先在大陸晶圓代工龍頭中芯國際擔任獨董的蔣尚義，以及買進大陸首台荷商艾司摩爾(ASML)獨家供應的極紫外光(EUV)微影設備的武漢弘芯，卻在2020年爆出嚴重財務問題，陸續爆出該公司領導階層甚至不懂半導體，最後建廠工程停擺，該公司遭大陸地方政府接管。最新消息指出，武漢弘芯更名為武漢新工業現代製造公司，並繼續從事半導體產業。

武漢市東湖區政府與北京廣糧藍圖科技於2017年11月共同組建的武漢弘芯半導體（HSMC），公司註冊人為曹山，並允諾投資18億元人民幣購入該公司股份，武漢市政府出資2億元人民幣。

武漢弘芯於2019年底光舉行首台高階ASML的EUV機台進廠儀式，聲稱將用來生產7奈米的光刻機台，並耗資200億美元建廠，預計建成14奈米製程生產線，震撼半導體業界。事後卻被揭露，這台EUV機台早在2020年初就被拿來抵押債務。曹山在公司成立後，找來李雪艷等關係人，從投資人與地方政府陸續騙取資金，最終這齣騙局終於炸開，甚至連曹山這個名字都是假名，且只有國小畢業，毫無半導體經驗。

至於武漢弘芯為何能拿到EUV機台，目前回鍋中芯國際擔任副董事長的蔣尚義去年受訪提及，他還在台積電的時候就與該公司密切合作，並取得過好幾百台，這是看面子才願意給武漢弘芯。蔣尚義後來驚覺被騙，則是被公司董座李雪艷揚言提告，甚至把一切的失敗歸咎於蔣，直至紙包不住火，蔣尚義提離職赴美，受訪才提到這是場噩夢。

據《芯智訊》報導，武漢弘芯近日提交章程備案變更，更名為武漢新工現代製造有限公司，資本額20億元人民幣，法定代表人更改為李濤。最新的股權結構資訊，武漢新工科技發展有限公司持股90%，武漢臨空港經濟技術開發區科技投資集團有限公司持股10%，業務仍為半導體項目，包括晶圓代工生產、光罩製造、封裝測試以及相關服務等。

武漢市政府去年11月接管武漢弘芯，原高層都被替換成武漢新工科技發展有限公司董事會成員。武漢新工科技發展有限公司為去年11月20日成立，資本額18億元人民幣，業務包括資訊技術開發、技術服務、技術諮詢、技術轉讓、貨物或技術進出口、互聯網資訊服務等，由武漢國資委全資控股。

武漢弘芯遭地方政府接管後，今年2月26日，由於該公司無復工計畫，公司高層對全體員工發出遣散通知，要求2月底自行提出離職申請。不過，該公司想要換殼復活，面臨最大問題還是債務，承包商指出，目前一分工程款都沒拿到，顯然要恢復到正常運作還有很大一段距離。

(中時新聞網)