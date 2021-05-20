因應疫情升溫，農委會主委陳吉仲20日召開視訊會議，邀集全國農業行政首長針對相關農業場域的防疫管理、因應疫情升級之農產業相關輔導措施等議題進行討論，並具體指示，目前當季的農畜水產品，包含葡萄、西瓜、鳳梨、茶葉、文蛤、黑鮪魚等受到疫情警戒升級的衝擊，各業管單位應儘速提出因應措施，並與相關產地的農業部門討論後即刻推動。

而花卉等許多長期會受到衝擊的產業，陳吉仲也指示，各相關農業場域因加強清潔消毒、人流管理等防疫工作衍生的經費，均可研提防疫與紓困振興計畫，爭取特別預算予以因應。

陳吉仲也呼籲各地方政府共同督導相關農業場域做好三級警戒的防疫工作，務求農畜水產品從生產到通路端不斷鏈，穩定市場交易秩序，更不要影響到農民的收益。

陳吉仲表示，農委會主管許多影響民生消費甚鉅的場域，例如農產品批發市場、肉品市場及農漁會信用部，務必要確保其防疫管理到位，因此除該會各主管單位需強化相關管理機制，並就地協助督導落實相關防疫指引，避免產生防疫破口。

陳吉仲也指出，疫情嚴峻造成消費者行為的改變，農委會已啟動批發市場的預約交易，並建立電商平台，呼籲各地方政府和農委會一起合作推動農產品的銷售新模式與通路，同時輔導在地農漁會參與。

20日的會議中，部分地方農業首長也提出旱情災損地區的公告與救助、養殖漁業放養登記等申請作業，因為疫情警戒升級影響應延長期限，陳吉仲當場立即應允延長並指示簡化相關程序。

(工商 )