WTA 250等級帕馬女網賽，台灣女將謝淑薇和日本搭檔土居美咲今天再度出擊，在女雙8強賽雖然曾面臨對手反撲的考驗，台日聯軍依舊挺過危機，6比3、7比5擊敗法國勒榭蜜雅／美國妮爾，收下4強門票。

謝淑薇／土居美咲為大會女雙第3種子，勒榭蜜雅／妮爾則是上個月才在哥倫比亞波哥大網球賽雙打摘冠，今天首盤雙方猶如一場破發大戰，彼此加起來有7個破發球局，台日組合多一次破發優勢，率先收下一盤領先；第二盤一開始謝淑薇這方就連破對手兩個發球局，取得3比0優勢，關鍵第9局卻錯過3個破發點兼賽末點，第10局又被破發，局數也形成5比5平手。

所幸謝淑薇／土居美咲及時回穩，次盤第11局先連拿4分破發，第12局再連搶4分關門，有驚無險以直落二結束這場歷時77分鐘的激戰，下一輪台日組合將和大會第2種子、克羅埃西亞優拉柯／斯洛維尼亞柯列帕琪爭奪決賽門票。

(中時 )