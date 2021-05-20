66歲的羅大佑獲得本屆「金曲特別貢獻獎」，他出道近40年，獲封「音樂教父」，唱紅無數經典，包括〈鹿港小鎮〉、〈光陰的故事〉、〈戀曲1990〉等，在華語樂壇有著舉足輕重地位，至今仍是許多人超級偶像。近來更有電影把粉絲追星羅大佑的故事搬上大螢幕，引起熱論。

電影《迷妹羅曼史》將在內地上映，由閆妮、周冬雨、魏晨等演員演出，這部愛情喜劇，將90年代媽媽們的瘋狂追星故事，詮釋淋漓盡致，片中也穿插了一些羅大佑精彩的演唱會表演片段，令人期待。

在電影中，只要是羅大佑的演出，現場就會出現大批熱情迷妹，至於在戲外，羅大佑在全世界各地舉辦的每場巡迴演唱會，台下總是充斥著橫跨各世代的粉絲，其中也不乏一批忠實的「追星媽媽」，瘋狂為他賣力應援的氣勢，絲毫不輸現在的年輕人。

資深演員閆妮在電影中飾演的女主角，她是位羅大佑的狂熱粉絲，片中她過去誤以為自己喜歡的人，就是羅大佑本人，並與其經歷了一段纏綿悱惻的瘋狂愛情，20年之後依然念念不忘地癡等著，只屬於她的「羅大佑」。

閆妮在劇中的兒子長大成人後，為了阻止母親把他父親是羅大佑的謊話告訴全世界，因此帶著母親一起去深圳與羅大佑當面對質，然而到了深圳後，卻不幸與母親走失，在與好友一起尋找之下，發現母親過往瘋狂的青春愛情經歷。閆妮先前表示自己是羅大佑的粉絲，想起過去種種點滴與羅大佑經典作品，甚至還感性落淚：「我真是聽著羅大佑的歌長大的，給了我太多關於青春的美好回憶。」

(中時 )