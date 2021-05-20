新北地檢署今成立「疫情期間查緝假訊息犯罪專責小組」，嚴查假訊息散布，違者最重將可處3年以下徒刑、300萬元罰金。（新北地檢署提供）

全台疫情警戒升至三級，為嚴防疫情相關假消息散布，新北地檢署今成立「疫情期間查緝假訊息犯罪專責小組」，嚴查假訊息刑事案件。檢方表示，散播新冠肺炎疫情謠言者最重可處3年以下徒刑、300萬元罰金，將依法查緝違法者到案。

新北地檢署表示，恣意散播有關傳染病流行疫情謠言者已造成社會不安、民眾恐慌搶購等現象，台灣高等檢察署昨指示成立，「偵辦假訊息專責小組」主任檢察官及檢察官組成專責小組，查緝民生犯罪聯繫平台，主動與警政、消費者保護、 公平交易、移民署等相關主管或權責機關聯繫，稽查各地狀況。

檢方表示，散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情的謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，最重可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科300萬元以下罰金，將依法從嚴從速查緝；若有違反社維法，將交由警方依法裁罰。另外地檢署即日起也推出「簡訊實聯制」功能，建立自動報到系統，以降低接觸感染風險。

(中時 )