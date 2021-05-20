新北市板橋區亞東醫院爆發院內群聚感染，原累計14例確診，其中包含台北榮民總醫院鳳林分院某護理師，該護理師一採陰性、二採轉陽性，今（20日）三採結果出爐陰性，亞東醫院群聚感染降為13例。亞東醫院強調，未有新增確診人數。
亞東醫院表示，台北榮民總醫院鳳林分院某護理師14日到亞東醫院陪病、照顧生病的舅舅，15日出現症狀快篩為陰性，18日複檢轉為陽性，今（20日）完成3採為陰性，本列入14例確診名單中，調降為13例。
據悉，傳染源曾有萬華活動史，10日於亞東醫院住院、12日發燒發病，共傳染給另外12人，確診包含病人、家屬、陪病人員及護理師。
亞東醫院表示，配合中央政策，即日起至5月31日暫停夜間門診，日間門診異動可到官網查詢或致電詢問。
此外，亞東醫院施行實名制，即日起刷身分證或健保卡可以快速進入醫院，依疾管署規定，居家檢疫或隔離期14天期間如有身體不適或特殊需求，不得自行來院就醫，務必撥打1922或聯絡所在地衛生局接受安排。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。