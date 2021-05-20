遠東科大「返去台南」MV由流行音樂產業管理系師生共同創作（遠東科大提供／劉秀芬台南傳真）

一部半年前的得獎MV，內容巧合預言現今疫情慘況。台南市遠東科技大學師生拍攝的「返去台南」MV，劇情描寫疫情改變了一切生態，但是卻改變不了台灣人積極進取的心靈，為了幫第一線辛苦的醫護人員加油打氣，校方決定免費釋出版權，供各地不同平台公播。

一場突如其來的疫情，迅速地改變了台灣各行業的原有樣貌，連日來北部疫情不斷升溫，相較於南台灣的僅少數個案，許多擔心染疫風險的民眾，紛紛南下避開高峰，帶來一波「返去台南」的新返鄉人潮。

而各級學校開始停課，全採線上教學後，空蕩的校園也成為大學裡從未有過的奇景。固守第一線的醫護人員，則是身心緊繃的因應各種突發狀況。餐廳老闆面臨無人上門的窘境，業績直直下滑，心情沉重。人際間的社交距離，相鄰卻不得靠近，也益發拉開了心與心的間距。

此支影片由遠東科大流行音樂產業管理系師生共同創作完成，知名導演吳震亞也在此片中擔任編劇及指導老師，並客串片中商家老闆。主題曲「返去台南」的詞曲創作指導，是蔡依林、吳宗憲等知名歌手的錄音師鐘興國。

「返去台南」MV曾入圍「台南Sing時代之歌」決賽，獲最佳人氣獎，客語版獲「台南客家微電影」亞軍，MV中拍出疫情下社會各階層面對艱難，仍有對未來的盼望，人與人間互相體諒扶持，面對疫情挑戰。

升溫的疫情，讓醫護人員的壓力幾乎已經炸鍋，甚至有外送便當被放置地上的委屈，遠東科大的師生們也希望藉此影片，鼓舞低迷的醫護士氣。

(中時 )