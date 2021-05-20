隨著本土疫情急劇升溫，全台疫情警戒升至第三級，不僅許多人生活受到影響，不少行業也都受到衝擊，其中尤以餐飲業、旅遊業最為嚴重；在疫情當下，人人自危的情況，有網友好奇，有什麼職業能夠在疫情的肆虐下繼續賺錢。貼文一出後，引來許多網友熱烈回應。

全台本土疫情大爆發，北部地區最為嚴重，雙北更是其中的重災區，指揮中心指揮官陳時中呼籲民眾，除勤洗手、戴口罩和保持社交距離以外，還要避免一些非必要的外出，也盡量減少聚會；另外，為因應疫情急劇升溫，全台各級學校停課，改採遠距線上教學，部分企業也為避免員工於通勤時間增加染役風險，因此採用遠距的方式辦公。

有網友在社群網站PTT發文，隨著疫情爆發很多職業面臨困境，缺水旱災也不能種田，這種情況下，「還有什麼職業還在賺的？」。

貼文曝光後，底下留言蓋起高樓，除了多次被提及的房東外，也有許多因為疫情升溫，而忙得不可開交的職業，包括受惠疫情引起恐慌性暴買的全聯，生技相關，以及防疫醫療相關的行業。

此外，最多人提到的無疑是「宅經濟」產業，鑒於學校、企業採遠距的方式教學或辦公，民眾在家的時間遠高於以往，有人認為「電商、影音串流網站、便當店、外送平台」為受惠其中的宅經濟產業；而在遠距商機中不得不提到另一匹黑馬，許多網友表示「我家人有賣筆電的，賺翻」、「筆電賣爆了」、「筆電，遠距相關」、「賣筆電的」、「賣筆電Der」。

本土確診病例激增，全台進入三級警戒，遠距商機隨之發酵，市場指出，品牌大廠華碩筆電於網購通路銷售暴增八倍，股價勁揚6.64％，改寫21年來新高價，投信更是連12日敲進2,382張。

統一投顧分析指出，由於下游組裝廠和零組件廠商於台灣產能占比不高，並且高度自動化，因此疫情對電腦和伺服器供應鏈供需影響不大，而居家辦公的硬體需求如平板、電腦等，仍成長強勁。

(中時新聞網)