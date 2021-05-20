中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成員短今，擁有甜美外型與高挑身材、上圍豐滿擁受到許多粉絲朋友們的喜受，短今常在個人社群IG分享日常生活，日前上傳一部4秒的性感短片，只見她穿著低胸爆乳裝，露出上圍「青筋奶」，並對鏡頭舔舌微笑，讓網友們看得直呼：「好性感。」

短今近日在社群PO上短片，鏡頭中穿著小洋裝，露出白皙皮膚與豐滿胸部，畫面當中巨球透著青筋，相當吸引眾人的目光與羨慕，手裡拿著一隻巧克力口味的冰淇淋，放進嘴巴裡舔一口的時候，不小心沾到嘴巴下唇，並對著鏡頭萌萌微笑，引人遐想。

短今日前發行個人寫真書，特別前往到花蓮吉安慶修院，特別選了一張許願卡，希望寫真書能夠大賣，寫真書裡，嘗試禮服、旗袍、比基尼、全裸入浴泡澡，並展現誘人的身材曲線，除了拍攝不同的尺度，也跑遍不同的景點，給予粉絲朋友們，不同的視覺效果，購買寫真書特裝版，會附寫真抱枕、寫真海報、寫真明信片，希望能讓粉絲朋友，看見不一樣的短今。

不少網友在下方留言：「裁判，短今選手太犯規了 」、「偶牛鼻血惹 」、「我不知道要看哪個冰淇淋 原來電力不足是你偷走了」、「不好意思裁判 這樣太犯規了 」、「短今妳犯規到極點了啦」、「這重點在於不在冰淇淋」、「 這是要逼死誰啊」、「性感女神耶」。

(中時新聞網)