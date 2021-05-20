中央氣象局表示，明（21）日起鋒面南壓台灣北部海面，北部、東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，尤其午後中南部山區有局部短暫雷陣雨，午後各地山區並有局部大雨發生的機率；東南部地區有焚風發生的機率。氣象局長鄭明典昨日已搶先在臉書PO出衛星雲圖預告，觀測到紫色的團狀雲塊，代表梅雨季最常帶來的強降雨系統開始活躍起來了！

氣象局表示，未來一周都受到滯留鋒面影響，周五、周六太平洋高壓勢力稍退，各地山區午後有機會出現劇烈雨勢，不排除有局部大雨，東半部及北部地區有局部短暫雷陣雨，其他地區為多雲時晴的天氣，午後各地山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率。

氣象局長鄭明典19日已搶先在臉書PO出衛星雲圖預告，觀測到紫色的團狀雲塊，代表梅雨季最常帶來的強降雨系統開始活躍起來了！(圖/截自鄭明典臉書)

根據鄭明典PO出的氣象局衛星雲圖顯示，目前台灣西方、大陸東南沿岸一帶，出現紫色的「團狀雲塊」，統稱為中尺度對流系統，代表梅雨季最常帶來強降雨的天氣系統，現在開始活躍起來了。

氣象局指出，下周日、一（23日、24日）鋒面往北移至東海附近，水氣減少，各地大多為多雲時晴的天氣，僅花東地區有局部短暫陣雨，但午後北部、宜蘭地區及其他山區仍有局部短暫雷陣雨。

下周二、三是未來一周鋒面距離台灣最近的時候，北部及東半部地區水氣增多、整天有雨，花東地區有局部短暫陣雨，中南部為多雲午後有局部短暫雷陣雨。

下周四鋒面遠離，台灣附近環境風場偏西南風，僅南部地區有零星短暫陣雨，其他地區轉為多雲到晴的天氣，午後西半部山區及宜蘭地區有局部短暫雷陣雨。

28日至30日鋒面接近，北部及東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

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(中時新聞網)