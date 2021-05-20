現年46歲的台灣第一名模林志玲，人美EQ高又有愛心，近來台灣疫情嚴峻，志玲姐姐特地在520的這一天，於微博曬出親筆信為台灣加油打氣，「用信心、用盼望、用大愛、用心連結彼此！一起相信，一起勇敢！我們加油！世界加油！」用愛助力台灣的心意令人感動。

其實志玲姐姐不僅人美有愛心，對粉絲更是親和力十足，不久前更有網友分享在東京六本木巧遇野生志玲姐姐與Akira的幸運合照，曝光女神不用修圖軟體也漂亮到不可思議的完美臉蛋，讚嘆小倆口真的看起來好年輕！

林志玲夫婦近日在東京六本木被網友偶遇。(取自新浪娛樂)

照片中林志玲與Akira都是全黑打扮，不過相較於老公的休閒風，林志玲則是明顯精心打扮過，小露性感鎖骨與香肩，也特地把瀏海往後梳，整個人看起來明豔動人，難怪會被網友大讚年輕。

另外，林志玲還被注意到與網友合照時，小鳥依人地甜蜜依靠在Akira懷中，用手環抱老公的腰，令不少網友羨慕直呼「姐姐好幸福」、「情商高，家庭一定可以經營得很好」、「姐夫眼神滿滿都是愛」、「真的超美」。

志玲姐姐親筆信為台灣加油。(取自林志玲微博)

稍早志玲姐姐更在520這一天，於微博上傳親筆信為台灣加油，「用信心、用盼望、用大愛、用心連結彼此！一起相信，一起勇敢！我們加油！世界加油！」其中就有不少大陸網友肯定她的心意，留言表示「姐姐你也要多保重，一定會越來越好的」、「用愛助力台灣」、「評論也大可不必吧，她為台灣加油很正常吧」，但也有人心疼建議她有關台灣話題，少發微博，鑒於兩岸同胞的認知不同，很容易引起口水戰。

(中時新聞網)