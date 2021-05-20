總統官邸協助照顧退役工作犬的志工確診，外界再度關注蔡英文總統和副總統賴清德是否考慮優先施打疫苗？張惇涵表示，總統、副總統願意在國產疫苗研發成功後施打，「目前我們的計畫是沒有改變的」。至於總統起居寓所目前密切接觸的6名工作人員都已施打疫苗。

第二批41萬支AZ疫苗昨天抵台，外界關注元首施打疫苗情況，他說，我們總統跟副總統都願意投入，也願意配合對防疫工作有正面相關的事情。總統、副總統願意在國產疫苗研發成功後，施打國產疫苗，也讓全世界的人對台灣MIT的國產疫苗更有信心，「目前我們的計畫是沒有改變的」。

至於總統親近的幕僚、隨扈是否也會優先施打？施打率為何？他說，在總統起居寓所的工作人員，目前比較密切接觸的6名工作人員都已經施打疫苗。

總統的永和警衛室、侍衛室相關人員目前的施打率約15％，張惇涵表示，我們的政策目前已經開放8大類的疫苗預約部分，還是讓醫護人員、第一線防疫人員能夠優先施打，目前相關人員已經登記，等施打疫苗時間許可後就會分梯次、依照相關勤務的輪班來做施打安排，「一切都在準備就緒當中，也會陸續施打」。

外界關注國內疫情爆發，是否願下放權力給 地方政府緊急向世界採購合格疫苗應急，包括上海復星總代理？對此，張惇涵表示，陳時中指揮官已經強調疫苗是中央統籌的權限，目前也是由中央統籌，畢竟疫苗是防疫整體的一環。

他說，以全球的疫情來看，防疫已經是國安層級，當然是由中央政府來進行統籌，其他的部分，我們依照指揮中心指揮官的專業指引，並沒有任何的評論。

外傳蔡總統曾親自跨國調疫苗，甚至半夜密電國外政要，對此，張惇涵表示，我想總統對防疫的各項工作，都非常的關切。

他說，這段時間，除了大家看到的召開國安高層會議以外，也密集地與行政院蘇貞昌院長、指揮官陳時中，有密集的聯絡。不斷在討論、盤整各項防疫措施，包括醫療物資的整備、疫苗的進度、集中檢疫所、醫療院所篩檢站一些相關開設跟安置的進度，這些我們都陸續就位當中。

他也再次強調，國外採購的疫苗即將在6月底會分批地到貨，國產疫苗也預計將在7月底開始，開始有第一波的供應，這些相關的疫苗不論是向國外採購，或者是國產疫苗，都在如期如質地進行當中，只要國人踴躍施打，提升疫苗的施打覆蓋率，就能增加臺灣整體社會的防護力，「我想這是最重要的」。

(中時 )