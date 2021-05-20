隨著法國疫情好轉，政府重新開放其戶外餐飲，也就是人們可以在陽光明媚的露天咖啡座上，喝個咖啡、吃些點心。人們非常開心終於解禁，稱這是「重返歡樂時代」。

美聯社報導，法國在過去7個月，不能開放露天咖啡館、博物館、電影院和劇院，如今終於逐步取消限制。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）與總理讓·卡斯特克斯（Jean Castex），特別在咖啡館露台上喝咖啡與聊天，向民眾宣布第一階段的開放。

人們可以在露天咖啡座上，看著報紙，吃些可頌，並喝些咖啡或是啤酒。

巴黎街頭上很少看到如此熱鬧，酒吧露台外到處都是狂歡者，他們舉著啤酒杯相互慶社。

法國電影院也重新開放，但仍然限制人數。(圖/美聯社)

電影院也重現人潮，人們開始有序的進入電影院，不過隔座還放著大玩具熊，以做到人群的不過度接近。

法國南部的馬賽，一對夫妻正在傍晚約會。法國的戶外宵禁時間從晚上7點延至9點，戶外的戴口罩令也解除。(圖/美聯社)

法國政府表示，在疫情好轉後，逐步取消限制，力求在避免COVID-19復燃，以及較好的生活品質之間取得平衡。

法國的宵禁從晚上7點推遲9點，博物館、劇院和電影院，還有露台咖啡座則重新開放。

(中時新聞網)