新郎新娘分別擔任牙醫師及郵局員工。(蔡依珍翻攝)

雙雙從事餐飲業的新人相信，只要做好防疫措施，幸福沒問題！(蔡依珍翻攝)

八德戶政事務所貼心送新人「夫妻相處之道」趣味口罩及象徵「早生貴子」的小金鏟。(蔡依珍攝)

疫情持續升溫，桃園市仍有490對新人，選在「520」登記結婚，希望和諧音「我愛你」、討個喜氣，戶政人員指出，和往年相比結婚對數不減，有人挺著大肚子、有人穿著婚紗、甚至有人抱著襁褓嬰同時辦登記，有新人不諱言宴客因疫情延期甚至取消，但都無悔認為防疫為重。

桃園市20日共有490對新人登記結婚，482對異性中以桃園119對最多、中壢95對、八德41對，另也有8對同性結婚、都是女女戀，對比前年僅266對新人、去年548對新人，連2年疫情下，登記結婚者眾。

到八德登記的35歲新郎林昆鋒、34歲新娘陳秋伊，分別任職傳產和婚紗業任職，2人交往1年，笑說選在520登記是因「好記」，不諱言疫情升溫有些猶豫，但新娘挺著8月孕肚，笑說孩子都要生了，還是選擇來登記。

32歲新郎黃才旺、27歲新娘鄭至妤，分別擔任牙醫師及郵局員工，也特別選在象徵「我愛你」的日子登記。都在餐飲業工作的24歲新郎陳祐威與23歲新娘陳雅姍，交往7年，沒有因疫情而猶豫是否要登記，「只要做好防疫措施，幸福沒問題！」

八德區戶政事務所主任王瓊慧表示，今年520日子好，農民曆也顯示「宜嫁娶」，預約登記結婚的新人有10餘對，加上直接到現場登記的新人，與往年相當，她推測許多人因疫情婚宴被迫取消或延後，期盼在520登記，「疫情總會過去、愛情不會改變！」

王瓊慧說，往年520都會為新人舉行熱鬧儀式，今年因疫情取消動態活動，改送新人「夫妻相處之道」趣味口罩及象徵「早生貴子」的小金鏟，兼顧防疫和祝福，戶所內的跑馬燈也特別打上「520愛在『疫』起，『罩』你生生世世」，在特別的一年，給新人最大的祝福，她也強調戶所都已實施分組分流辦公，請民眾安心公洽並配合各項防疫措施，齊心對抗疫情。

(中時 )