國內疫情持續升溫，本土今（20日）再新增286例確診。眼看全國進入第三級警戒，台灣疫情陷入水深火熱，一名男網友拿目前歐洲疫情當作對照，直呼「台灣真的像一個笨蛋考生」，引起熱議。

據外媒報導，歐盟外交官員今天達成同意，若旅客能證明已接種經認證過疫苗，將可入境歐盟，新規最快於下周開起實施。一位網友將其引用並分享在網路論壇Dcard上，他表示，歐洲已經幾乎正式解封了，但台灣卻還處在水深火熱當中。」對此坦言，「台灣真的像一個笨蛋考生」。

該網友指出，若用考試來比喻的話，台灣就像一位考生，用了不到一半的考試時間就把考題寫完，然後就大聲的對其他考生喊著「I can help」，結果考試時間快結束時，才悲劇的發現原來考卷背面還有題目。同一時間，其他考生已經幾乎快寫完考卷了，只剩下台灣這個考生還在埋頭苦寫，只能怪之前太驕傲又很粗心。

該網友接著說，更悲哀的是，當這位考生帶著懊悔之心回到家時，想先洗個澡再打場遊戲，「結果沒水不能洗澡也沒電不能打電動。」

圖為陸軍33化學兵群前往臺北市捷運站實施消毒。（軍聞社提供）

對此說法，不少人認同表示，「台灣分數還高？沒水沒電沒疫苗都快成為亞洲笑話了」、「台灣的情況，疫苗施打率過低、醫護負荷過高、篩檢產能低落，哪來的前幾名？」認為台灣防疫已落為B段班。

但有人認為，現在不應過度自卑，覺得台灣好像是全世界最慘的國家。「目前背面考卷雖然還沒寫， 但考試分數還是比大部分的人還高」。一位網友指出，目前台灣篩檢陽性率是0.4％，排全世界倒數的低，且都是針對比較高風險的人進行篩檢，沒有進行普篩，否則數字還可能更低。「這也證明了台灣的防疫成績還是世界前幾名的，當然這只是目前，未來還不確定。」

一位在歐洲的網友則解釋，目前歐洲不但沒有解封，看起來也沒有「幾乎」正式解封，入境只是針對有施打疫苗的對象，但歐洲施打疫苗的狀況仍不是很理想，「一天確診人數看國家不同，但基本都是破千。」

(中時新聞網)