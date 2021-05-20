就算因為疫情無法出國，韓國大勢男團「AB6IX」跨海舉辦視訊簽售會還是誠意滿滿，他們日前推出最新專輯《『MO』COMPLETE：HAVE A DREAM》空降iTunes music多個地區排行榜前面名次，而這回要舉辦跨海活動，台灣主辦單位再出招，除了8款限定小卡，再加碼4款手繪明信片，此外還親筆用中文寫上「AB6IX好想和ABNEWS見面唷」，展現對台灣粉絲的高度誠意。

「AB6IX」由田雄、金東賢、朴佑鎮、李大輝所組成，原訂去年要舉辦包括台灣在內的亞洲巡迴演唱會，但遇上疫情不得不取消，趁著這次推出新作品，嘗試以視訊簽售會的方式來與台灣粉絲「見面」，而且經過主辦單位強力爭取，讓他們用親筆的方式在限定小卡寫上想對「ABNEW」（AB6IX粉絲暱稱）說的話，而台灣獨家手繪明信片則有「真的～很想～很想～你們」、「要相信我們，眼睛『閉上』」、「多虧了ABNEW，笑容滿點」以及「大家都不要生病，要幸福喔！」，成為在疫情時期無法直接見到他們本人時的另類「人與人的連結」。

這張專輯《『MO』COMPLETE：HAVE A DREAM》收錄5首作品，主打歌「CLOSE」MV在YouTube瀏覽突破2500萬次，而兼任團體製作人的李大輝則參與其中3首歌的製作，朴佑鎮則希望大家能感受到「AB6IX」在音樂性與表演上的進化，目標想讓團體能夠更上層樓；而將在連續劇「成為你的夜晚（暫譯）」飾演偶像團體「LUNA」成員的金東賢，將與《Produce 101》的兩位戰友再度同台，屆時勢必會引發話題，該劇預計今年下半年播出。

「AB6IX「MO` COMPLETE ： HAVE A DREAM」視訊通話簽售會」招募時間將於20日晚間11點59分截止，參與預購的消費者將有機會抽到總共30名線上簽售會、20名親筆簽名專輯、12名獨家簽名拍立得，此外購買一張專輯時可以獲得『台灣限定』小卡一張(共8款，隨機一款)以及『台灣限定』手繪明信片一張(共4款，隨機一款)，相關詳情可洽主辦單位RICHINING 官方粉絲專頁及官方INSTAGRAM。

(中時 )