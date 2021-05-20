女星林莎擁有甜美臉蛋、D罩杯火辣身材，被網友封為「國民初戀」、「台版三上悠亞」，今遇到520的日子，她在社群網站上應景甜蜜告白，並曬出一張下廚的賢慧照，就有網友眼尖發現玻璃門上有個倒影，瘋猜掌鏡者是林莎男友。

不少人會趁著520告白，林莎也在IG上甜蜜寫下：「520，跟喜歡的一切在一起。」照片中，她紮起頭髮、戴著眼鏡，相當居家，正在廚房切著小黃瓜，很有賢妻的感覺。

林莎照片一Po，就吸引不少粉絲留言狂讚「賢慧 可以嫁了」、「想吃女神做的菜」、「我老婆真美」，更有網友眼尖發現旁邊的玻璃映出替林莎拍照的身影，雖然非常模糊，但不少人猜測掌鏡者應該就是林莎男友，激動直呼「啊！姐夫」、「男友拿手機，看到了」、「秘密在鏡子裡」，意外引發討論，可林莎就跳出來澄清只是自拍架。

林莎下廚衣服扣子沒扣好成為亮點。（圖／翻攝自IG）

另外，這張照片還有個亮點，林莎穿著黑色貼身上衣，深U低胸設計加上她胸前釦子沒全扣起來，增添幾分性感，連好友元元都忍不住留言「扣子扣好」。

林莎之前曾透露「已有觀察中的朋友」，日前就被直擊和媽媽用餐時，還有一名西裝男作伴，聚會結束後，林莎更被西裝男騎機車載走，林莎也緊緊地摟住對方的腰，互動自然又熟稔，看得出關係頗為親密。

(中時新聞網)