中華電信今日證實，總公司委外機電人員經快篩檢測新冠肺炎呈陽性反應，已經依照疫情指揮中心的規範進行相關處置，立即進行清潔消毒，並將利用週末假日再進行第二次消毒。

該委外人員主要負責大樓樓層的機電工作，在確認染疫後，即通報所屬委外公司與中華電信主管部門，中華電信立即請對方提供採檢時往前回溯至事件發生期間的足跡，並立即通知與該員可能接觸的相關人員應遵照防疫指揮中心建議的步驟，在家執行自我健康管理，不再接觸其他同仁、廠商及客戶。

中華電信指出，公司針對防疫訂有相關緊急應變計畫並執行演練，成立防疫應變組織，並依據中央流行疫情指揮中心之規定與疫情等級，進行滾動式精進。

中華電信除了於5／17啟動異地辦公機制，請員工分組上班（含居家上班）外，亦備足防疫物資，徹底執行進入辦公園區所有人員之體溫量測、維持社交距離及公共場域配戴口罩等措施，營運與服務提供仍照常進行，請消費者、員工與往來廠商安心。

(中時 )