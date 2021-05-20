The Me You Can't See — Official Trailer | Apple TV+

Apple TV＋ 紀錄片影集《你看不見的我》20日曝光最新預告，該作由哈利王子與歐普拉共同擔任製作人，邀請來自世界各地、各類型領域的名人和權威與歐普拉掏心對談，在螢光幕或大眾面前備受敬重崇拜的他們，生活中也曾經歷低潮與無力，不只負面情緒是共同的，正在或已經在正向之路的他們也一致認同「憂鬱並不可恥，接受就是痊癒的開始」。

離開英國皇室後的哈利王子，看似脫韁野馬獲得自由，沒想到落腳美國的他，第一件事便是與歐普拉合作影集，向大眾坦承他長久以來的內心孤獨與焦慮，以自身出發拉起號角，期盼心理健康如同生理健康一般獲得重視與正視。

憂鬱、痛苦、哀傷和絕望，學習和認識與情緒共處，這條路上並不孤獨。《你看不見的我》5月21日於Apple TV＋上架推出。

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(中時 )