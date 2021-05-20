香港旅遊業議會進行的調查發現，香港旅客會選擇較安全和短途的旅遊目的地，最受歡迎的目的地是大陸、澳門、台灣及東南亞。

星島網報導，香港旅遊業議會聯同匯眾展覽服務有限公司(匯眾)(香港國際旅遊展(ITE)(休閒和商務會獎旅遊展的主辦機構)，於上月30日至本月7日期間，進行網路問卷調查，受邀者主要是過去曾參加香港國際旅遊展公眾日的人士，共收到1,394個回覆。

調查指，逾四分三受訪者願意為安全旅程而付更多旅費，約有一半的受訪者不接受在目的地及回港後隔離 。另有超過7成的受訪者接受每週進行最少一次檢測。66％受訪者會在旅遊限制撤銷後半年內恢復外遊，當中18％會在撤銷限制後1個月內出遊。在旅遊預算方面，52.8％人表示不會減少，甚至會增加。

調查指出，大部份受訪者會選擇人數較少的旅行團，40％人會選擇不多於10人，50％人則選擇11至20人。香港當地旅客會選擇較安全和短途的旅遊目的地，最受歡迎的目的地是大陸、澳門、台灣及東南亞。當中，34.8％人選擇往大陸、澳門及台灣、34.4％選擇東南亞。

(中時 )