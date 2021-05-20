勞工部周四報造，上週前往請領失業金的美國人人數繼續減少，初領失業人數總計達44.4萬人，創下了大流行時代的新低。

道瓊（Dow Jones）接受調查的經濟學家此前預計，將有45.2萬個新領人數，因為隨著全國范圍內經濟的重新開放加速，就業狀況將繼續改善。

總數較前一周的47.8萬有所下降。去年同期，請領總額超過230萬。

儘管聯準會（Fed）官員繼續強調需要進一步改善就業狀況，但請領數字表明就業在持續增長。但是，持續請領失業金人數增加了一點，上升到了375萬，增加了11.1萬。

儘管如此，在四月份令人失望的數據之後，總體數字仍使人們感到樂觀，該年非農就業人數僅增長了26.6萬，而預期為100萬。

疫苗注射的持續強勁成長刺激了經濟反彈，美國仍每天注射180萬針。

根據截至5月1日的數據，領取救濟金的人總數減少了近90萬，降至近1600萬。下降的主要原因是與大流行相關的緊急計劃獲得的收益有所減少。國會授權的與大流行有關的強化福利措施將於9月到期。

(中時新聞網)