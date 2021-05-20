改編自「傳奇爵士女伶」比莉哈樂黛（Billie Holiday）傳奇人生的電影《哈樂黛的愛與死》，即便遇疫情，目前仍預計於本月28日在台上映。由現年36歲的葛萊美入圍女歌手安德拉戴領銜主演，描繪哈樂黛的毒癮、愛情，以及為人權抗爭的動人故事。全片並集結多位知名演員共同演出，包括《美國派》（American Pie）系列的娜塔莎諾伊尼（Natasha Lyonne）、《美國恐怖故事American Horror Story）的萊斯利喬丹（Leslie Jordan），以及《嘻哈世家》的勞倫斯小姐。

其中，勞倫斯小姐飾演黑人同志，也是比莉哈樂黛的化妝師「佛萊迪小姐」，他針對角色說道：「他是一個非常公開的同性戀黑人，一個毫不掩飾的同性戀者，是性別多元化的，或者說是非世俗所認定的人。網路上其實找不太到弗萊迪小姐的資料，但我確實發現，在哈樂黛的日記中，曾出現關於弗萊迪小姐的一件事。她談到弗雷迪小姐如何為她化妝，還會借走她的衣服。」

他並補充：「當時，弗雷迪小姐也曾因為穿著她想穿、卻不符合她性別特質的衣服而遭逮捕。我對扮演弗雷迪小姐感到非常興奮，因為在40年代和50年代末期，一個黑人同性戀者，能勇敢地以這種形象外出，勇敢做他自己，或更確切地說是『她』自己，她真的很有勇氣。」

本身是多元性別者的勞倫斯小姐（右）在本片飾演比莉哈樂黛的跨性別化妝師。（采昌提供）

針對服裝，在《哈樂黛的愛與死》片中，比莉哈樂黛所穿的服裝，就有許多件來自義大利時尚品牌「PRADA」。這個機會是由有「時尚惡魔」之稱的《VOGUE》主編安娜溫圖，居中引薦給導演李丹尼爾斯。導演看到這些設計，就覺得自己做出對的決定。

製作團隊也比照哈樂黛的照片，以及PRADA的服裝型錄打造。服裝設計師尼杜就表示：「有了PRADA，這些連衣裙上的東西就更加現代化，是全新的詮釋，而不是複古連衣裙的直接複製品。起初，我認為一切都應該是完全一樣的，但經過討論，決定不寫傳記改做藝術，在衣服上的選擇會更多元性！」

(中時 )