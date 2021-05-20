資策會MIC表示，受到疫情與美中貿易戰影響，去年全球通訊設備產值下滑8％，今年隨著行動裝置市場復甦、5G電信網路設備與資料中心需求上升，預估全球通訊產業產值將成長15.7％、達6,731億美元，而台灣今年通訊產業產值則將年增9.5％、至3.92兆元，5G換機潮與WFH驅動對WiFi的需求，小基站產值也明顯提升。

資策會MIC表示，5G發展是今年通訊產業焦點，截至2021年第一季，全球已有68國、共162家電信商推出5G商用網路，全球5G用戶在2020年已接近4億，預估今年5G用戶數將超過6億，驅動2025年5G全球滲透率將達21％，滲透率前三高區域依序為北美（51％）、歐洲（34％）與亞太地區（25%），此三大區域5G連接數將占全球比重達九成。

隨著全球5G商用腳步邁開，台灣出貨的小基站去年產值出現明顯提，資策會MIC表示，主要是台灣小基站業者鎖定專網與企業客戶，產品單價較高，除此之外MIC也表示，關鍵零組件缺料影響之下，大廠交期過長也有利於台灣業者收到部分轉單。

面對今年台灣通訊產業供應鏈發展，資策會MIC表示，Open RAN、MEC（邊緣運算）軟硬體與企業專網，有機會成為台灣通訊產業業者的營收新動能，疫情為資通訊產業帶來V型反轉的機會，多種資通訊產品供不應求，預期今年訂單可望續強，不過，美中貿易戰仍持續影響今年的通訊產業供應鏈，去年中美貿易戰已經造成通訊業者的搶料競賽，零組件缺料及漲價在今年上半年情況顯得更嚴重，而缺料使得製造成本提升，多數製造商訂單滿手卻未必能如期出貨，增添營運風險。

資策會MIC也指出，今年5G值得關注的議題，包括5G電信業者從非獨立組網、邁向獨立組網的部署模式，已出現分歧，其次是，Open RAN最大旗手日本樂天移動積極推廣樂天通訊平台（RCP），企圖引領全球開放網路部署，不過各國仍在觀望其日本的營運狀況，RCP實際開放的程度將是關注焦點，另外，雲端大廠透過推出專用產品與電信業者在邊緣運算合作，提升對5G市場的影響力，最後，企業對5G垂直應用專網服務的需求將促使電信業者演進，並推出客製化整合。

(工商 )