總統官邸協助照顧退役工作犬的志工確診，由於國外也有動物染疫前例，總統官邸所養的犬貓是否會安排篩檢？對此，總統府今天表示，府方已跟農委會防檢局做過相關確認，目前沒有任何文獻顯示，新冠肺炎病毒會由貓犬傳染給人。

官邸內的4隻退役犬，此次都有被染疫的志工照顧到，外界也關注蔡英文總統養的貓犬健康和傳染問題，總統府發言人張惇涵表示，府方有跟農委會防檢局確認，也跟醫療團隊做過完整的確認。

他說，府方從三個科學層面來看待這個問題：一、目前台灣並沒有對動物進行篩檢。二、目前這4隻退役的工作犬都有定期在洗澡，在昨天也有在進行洗澡跟消毒，犬舍的部分也進行全面消毒，所以研判安全無虞。三、昨天篩檢的人員都呈陰性，所以也沒有安全的疑慮。

張惇涵表示，官邸內4隻退休工作犬，目前是讓他們住在原本的犬舍當中，暫時不會進入總統起居的寓所，也暫停志工支援服務，「所以這個部分我想大家可以一定程度的來放心」。

張惇涵強調，總統醫療團隊非常專業而且科學，昨天第一時間獲知訊息後，醫療團隊馬上啟動緊急應變機制，過程也都按sop來進行，最重要的目標並不是萬一總統確診，而是一定要保護總統健康無虞。

外界關注此次事件後，蔡總統近日是否暫停活動？他說，總統跟確診志工並沒有接觸，官邸範圍之內也沒有被指揮中心有任何人被列為匡列對象，府方是為了確認國家元首的健康安全，以最嚴謹的方式，啟動應變機制，進行相關人員的篩檢。

他也再一次強調，無論是總統還是官邸相關人員，所有的篩檢都是陰性，請大家放心。至於總統是否會停止對外活動，當全國提升為三級警戒的時候，總統希望也呼籲全體國人非必要不要外出，總統也是會減少非必要的接見跟公開行程，相關的規畫原則不會改變。

至於蔡英文520第二任就職周年的心情？張惇涵表示，總統的心情是這樣，自從這一波的疫情升溫以來，每一天都是全民團結抗疫的重要時刻，即便今天是大家所關心的520，也不例外。

他說，我們還是要再次強調，蔡總統從上任的第一任到現在，開始啟動多項改革工作，從加薪減稅、長照幼托、年金改革、國防改革，能源轉型，都在持續推進當中。

張惇涵表示，在這一波國內外疫情都非常嚴峻的時刻，總統還是只有希望全體國民團結一致，中央地方團結一心、全國一致、標準一致，就像過去一年一樣，即便這一次的挑戰非常嚴峻，我們一定能夠戰勝疫情，也克服這項難關。

(中時 )