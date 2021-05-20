網路瘋傳「開車不戴口罩要罰1.5萬」，有網友表示打電話給1999市民專線跟1922疾管署，都得到肯定答覆，表示開車算外出，因此必須戴口罩，否則開罰3000到1.5萬元。而高雄市衛生局也給出肯定答覆，表示防疫從嚴，走出家門的那一刻就算是「外出」，開車不戴口罩也會開罰。不過目前各縣市執行標準不一，指揮中心發言人莊人祥表示，預計明天（21日）在全國防疫會議上討論，屆時由陳宗彥副指揮官公布結果。

有網友在臉書社團《新竹爆料公社》發文提醒大家，表示在「自家」車內不戴口罩一樣違規，會被處以新台幣3000-15000元罰款，而且他有打電話到1999、1922確認過。

就連時尚教主藍心湄也在臉書提問，自駕開車如果摘下口罩會不會也被處罰？《地球黃金線》向疾管署1922諮詢專線詢問，得到回覆是，雖然條文沒有明確規範自駕開車時需不需要配戴口罩，不過，「外出」的定義是指踏出家門的那一刻起就算是「外出」，從這一刻開始就必須「全程」戴口罩，廣義來說，開車移動過程中也算是外出的全程一部分，應該是需要全程戴口罩的。

據ETtoday新聞雲報導，目前各縣市執行標準不一，莊人祥晚間受訪時表示，「我自己一個人在車上是不會戴」，但如果有其他同車乘客的就通通要戴，但詳細規定還有待明日上午全國防疫會議討論。

不過這項消息引發民眾激烈討論，不少人認為「這...太超過了」、「矯枉過正」、「白癡法規」、「叫陳時中出來說明吧！這個問題影響到太大，基本上連總統到遊民都會影響到」、「是防疫，不是要逼死人，上車了，讓人喘口氣都不行？」。

但也有人認為：「規定外出就是要戴，就老老實實戴著不行嗎」、「反正出門就是要戴著了，戴戴脱脫的也麻煩啊！」。

(中時新聞網)