民眾20日傍晚行經桃園市中壢區天晟醫院旁的小廣場，發現有一名街友倒地不起且全身爬滿蛆，在疫情嚴峻期間民眾不敢馬虎，立馬打電話報警處理，警消到場後也全身穿戴防護衣，目前報請桃園地方檢察署相驗、釐清死因。

據了解，該名59歲劉姓男子是中壢區的街友常客，且是「有家不回」的街友，時常出沒在中壢的各廣場、各公園，20日傍晚突然倒地全身爬滿蛆，警方判斷應是死亡一段時間，但因疫情嚴峻不敢大意，同仁們全身穿戴防護裝備才進行後續動作，目前遺體已送往中壢殯儀館，後續仍待桃園地檢署相驗、釐清死因。

(中時 )