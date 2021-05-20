疫情再起人心浮動，「WFH」在家悶壞的你，有想到什麼解決的方式？國家影視聽中心陪觀眾一起喘口氣，看看經典數位修復電影，全世界限時免費，網路放映「零」距離，並可線上參與直播聊天室一起「大聲」聊電影，撫平心中的不安。

國家電影及影視聽中心將於本週五（21日）晚上8點起至5月27日晚上6點期間，在YouTube國家電影及視聽文化中主頻道，舉行第一週「線上『零』距離影展」，陪伴宅在家的觀眾，共享影像世界中的美好，一同「在線群聚」不孤單。

《大俠梅花鹿》劇照。（國家影視聽中心提供）

此次線上精選，特選歷年國家影視聽中心數位修復風格迥異且百看不厭的4部經典數位修復電影及紀錄片。5月21日晚上8點上線張英所導演魔幻奇幻想像的《大俠梅花鹿》，5月22日下午2點同樣是由張英所執導的戰爭諜報類型的《天字第一號》。此片是本次4部片中唯一國語發音，示範了國台雙聲帶的台語片，更是修復片中炙手可熱回饋指數滿分的電影之一。

5月22日晚上8點黃春明導演所拍攝的紀錄片《大甲媽祖回娘家》是收錄在臺灣電視史第一次紀實節目「芬芳寶島系列」當中非常重要的一部作品，記錄著台灣人民對於信仰的誠心以及純樸，更是現在安定人心不可或缺的佳片；週日晚上8點（5／23）上線的最後一部精彩修復片則是由梁哲夫導演的《台北發的早車》，此片為「悲情台語片」的翹楚之作，不僅可以看到苦命鴛鴦如何受環境拖磨，更能見證當時地景呈現的城鄉差距，跟著美黛的歌聲唱一曲《意難忘》，是喜好懷舊的影迷不能錯過的佳片。詳請請上國家影視聽中心官網以及國家影視聽中心YouTube官方主頻道查詢。

(中時 )