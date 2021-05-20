廣東省衛健委主任段宇飛今表示，廣東是疫情期間入境人員最多的省，目前每天全大陸入境人員，廣東占90％。現在使用的集中隔離點有300多個，每天在隔離點被隔離人員有近3萬名，隔離點工作人員有近2萬名。也就是說對境外入境人員是嚴格按照國務院聯防聯控機制要求，全部進行14天集中隔離，確保解除隔離後對國人沒有安全威脅。

至於1.2億常住人口的第一大省，廣東疫苗接種情況，段宇飛指出，至19日止，廣東省累計接種新冠疫苗3915.42萬劑次，累計接種2940.54萬人，其中1001.53萬人完成全程兩劑接種。接種策略將全省根據所處地理位置是否是口岸城市，人員的流動性、對外交往，以及接種能力，分成三類，第一類地區主要是廣州、深圳、佛山、東莞和珠海，屬於重點保障區域。

第二類地區有7個，剩下是第三類區域。在疫苗供應量還不大的時候，重點保證的是第一類區域，當疫苗供應量大時，會向第二類和第三類區域增加疫苗的接種工作，採取輪動推進的策略。要求各個市縣也必須按照省的策略，市縣也要分成三類地區，按國家要求，還是要保障重點，高風險人群首先接種。

核酸檢測工作上，段宇飛說並未放鬆，截至今年4月，廣東省共有740家醫療衛生機構具備核酸檢測能力，現在單日最大檢測能力達228萬人份。全省所有二級以上綜合醫院、傳染病專科醫院、疾控中心都具備獨立檢測能力。同時，檢測機構全面推行預約服務，分時段、錯峰採樣。

(中時 )