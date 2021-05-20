中央氣象局表示，今(20)日西半部普遍高溫約33至35度，尤其南投、台南及高雄有局部38度以上極端高溫，今日最高溫出現在台南北寮自動測站40.1度；明(21)日鋒面在台灣北部海面，北部及東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，午後各地山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率；溫度方面，已針對14縣市發布高溫特報，民眾戶外活動要多補充水分，並注意防曬。

氣象局預報員陳伊秀表示，明日到周六(22)鋒面會南移至台灣北部海面，但也就止於北部海面，大台北東半部有局部大雨機率，中南部依舊炎熱，不過山區也有午後雷陣雨機率，下周日(23)到 下周一(24)太平洋高壓再轉強，鋒面北抬，僅剩各地山區、大台北、宜蘭有局部短暫雨，天氣再度變回與這周類似。

陳伊秀指出，根據預報顯示，下周二(25)、下周三(26)將有一道鋒面進到北台灣，北部將全天有雨，中南部平地也有午後熱對流發展旺盛帶來降雨。

台灣颱風論壇臉書專頁也指出，本周末梅雨鋒面掛在台灣北方海面上，但太平洋高壓勢力力阻，這波鋒面南下的極限就止步於此，不過鋒面靠近仍讓台灣上空環境不穩定，明天起到周末，全台山區、大台北一帶，午後陣雨機率高，對水庫多少還是有幫助。

該專頁指出，至於台灣的明顯梅雨還是預期會落在5月底到6月初。

氣象局也針對明天中午前後南投縣、台南市、高雄市近山區或河谷發布高溫紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率，；台中市、彰化縣，雲林縣、嘉義縣、嘉義市、屏東縣近山區或河谷，花蓮縣縱谷為高溫橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；大台北盆地，台東縣，苗栗縣近山區或河谷為黃色燈號，請民眾多加注意。

(中時 )