因應疫情變化，行政院會上周通過紓困振興特別條例修正草案，擬再追加2100億元，紓困特別預算總上限提高至6300億元。立法院今朝野協商達成共識，該草案將於明天院會逕付二讀，並於5月31日完成三讀。行政院發言人羅秉成晚間表示，盼立法院於本會期能夠通過紓困特別條例修正案，政院後續也將依立法院審議結果，盤點各部會需求，適時籌編特別預算，以因應未來疫情發展。

立法院於去年3月13日、5月8日以及10月23日三次通過之預算數額，總計為4199億4700萬元，經行政院主計總處於今年3月間評估，截至今年3月底待執行數約1300億餘元，扣除捐助信保基金保證專款720億元，以及疫苗採購經費近200億元須配合進度支付，預估截至今年6月底約有388億元仍可支應，因此，行政院於4月15日函請立法院同意在原編預算額度不變下，延長施行期間至今年12月31日。

不過，因應國內疫情升溫，近期本土確診病例持續增加，行政院認為，相關防疫作為須加強辦理，紓困振興方案亦須視整體產業狀況滾動檢討，上周院會通過紓困特別條例修正草案，除將施行期間延長至明年6月30日外，亦將預算額度上限再增加2100億元，即總額提高至6300億元。

羅秉成強調，疫情的發展瞬息萬變，政府必須視不同情勢加強防疫作為，希望立法院於本會期能夠通過政院所提出的紓困特別條例修正案，政院後續也將依立法院審議結果，盤點各部會需求，適時籌編特別預算，以因應未來之疫情發展。

(中時 )