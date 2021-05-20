PChome網路家庭集團今晚緊急發新聞稿證實，旗下子公司露天拍賣、一名家住萬華的員工，自主快篩呈陽性反應，而該員工工作場所位於北市敦南大樓，近日居家上班期間主動快篩、呈陽性後已進一步做核酸檢測，現在正等待檢驗報告中。

網家集團表示，該同仁的工作與網路家庭倉儲物流無關，露天拍賣是提供賣家自行出貨予消費者的平台，營運模式與網路家庭不同，對消費者沒有直接影響。

自接獲通報後，網家即刻啟動應變措施，依照衛生主管機關指示及集團相關作業規範，於今日盡速完成全公司清消作業後再行啟用，本公司所有同仁亦隨即啟動居家辦公，加強自我健康監測。

此外，網路家庭及旗下露天以員工健康為第一優先順位，彈性調整防疫工作，且透過即時透明的發聲管道，快速布達防疫政策，攜手全體同仁，度過嚴峻考驗。

網家集團指出，經查該露天同仁業務範疇單純，自5月15日起即依公司規定居家上班，近來工作未接觸外部人員，且該同仁日前進公司辦公均依規定配戴口罩、量測體溫正常，相關接觸史資訊亦於公司掌握中，目前待衛生單位進一步通知。

露天已進一步啟動員工居家與分流之防疫政策，確保正常營運，同時持續落實職場衛生安全及維持員工身體健康。

為保護同仁及消費者健康，網路家庭早已啟動「各倉庫不跨區支援」、「各庫人員分流」，並將台北敦南辦公室及倉儲物流系統之人員進行分流，以降低人員流動造成接觸感染風險。

(中時 )