資深媒體人周玉蔻在HitFM聯播網的節目《周玉蔻嗆新聞》，因經營不善，月底要停播。周玉蔻對此稱，台灣又多了一個紅媒。臉書粉專「逐柯攻城師」指出，媒體人羅友志《友話直說》也在月底收攤，難道羅友志也被封殺了嗎？此貼文意外釣出羅友志在底下留言說：「你們要我說什麼呢？」

周玉蔻20日在臉書貼文表示，台北之音董事長廖婉池通知她，因為「經營不善」，在HitFM聯播網的節目，做到5月底後要停播。她認為虧錢是藉口，意識形態才是關鍵，表示不能同意她「經營不善」的説法，希望廖董事長承認電台被對岸指揮，廖董事長否認，她表示，節目做到明天。

「逐柯攻城師」粉專在臉書貼文表示，周玉蔻的廣播節目，因為電台經營不善，5月底後停播，蔻蔻姐第一時間馬上把台北之音抹成「紅媒」。可笑的是，還有一堆人唱和呢。該粉專不禁反問，蔻蔻姐，羅友志《友話直說》在臉書也說他在該台的節目將在月底收攤，難道對岸也封殺羅友志了嗎？真的很好笑，什麼都能扯中共。

該粉專意外釣出羅友志，他留言說：「你們要我說什麼呢？」網友回說，「是你陪榜，還是她陪榜？友志，加油。」、「可以不用跟她在同一個電台上班了。」、「人家是去勸架被砍死，友志是睡醒發現身上插著一把刀。」

羅友志也在自己的粉專回應說，怪了，隔壁鄰居吵架，我被砍死。蔻姐，我也被妳波及了呢，啾咪。這個電台目前是唯一可以乾淨說話的媒體，千萬不要一直抹紅、抹藍，分手不出惡言，好嗎？

(中時新聞網)