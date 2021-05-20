蔡英文官邸的四隻領養犬，其中一隻為退役搜救犬樂樂。（取自蔡英文臉書）

蔡英文總統（前排中）4月15日在官邸招待「美國總統拜登派遣資深訪團」，晚宴會後與團員合影留念，四隻領養的工作犬也一起入鏡。（總統府提供）

總統蔡英文的官邸有四隻領養的犬隻，分別是3隻導盲犬Bella、Bunny 和Maru，以及一隻搜救犬樂樂。今 (19）日因為照顧犬隻的官邸志工傳出確診，讓這四隻領養的犬隻又受到關注。

蔡英文首次當選總統後，即準備搬入「永和」寓所，由於官邸在新任元首進駐前，都會慣例稍作整修；當時幕僚透露，蔡英文將會帶著3隻新領養的退役導盲犬入住。

而當時府發言人黃重諺表示，蔡英文之所以領養3犬，主要是因官邸活動範圍寬敞，有很大的草地，可供3犬活動；另一方面，蔡也想替動保團體減輕經濟負擔。他指出，許多導盲犬長期執勤，到後期多少有關節相關疾病，因此動保團體在照顧這些退役導盲犬時，需負擔龐大的醫療費用。這次蔡英文所領養的3犬，平均年齡為7.5歲到8歲之間。

蔡英文當時也說，官邸空間比較大，會認養三隻分別是白色、淺咖啡色和黑色的導盲犬，其中兩隻母狗，一隻公狗，平均年齡約7、8歲，均已除役。這三隻狗，有兩隻是姐弟，小時候受訓後分別被分派到不同的地方，現在年老，終於可以重新相會，一起住進她的官邸。

蔡英文之後又領養一隻搜救犬樂樂，蔡曾於4月26日表示，她在2016年收養的Bella、Bunny 和Maru，是退役的導盲犬。跟他們的緣分來自 惠光導盲犬學校，也因為他們，讓她更加知道，經過長期訓練的導盲犬，是如此的溫馴、有耐心。台灣這幾年有越來越多公共場所接受導盲犬進出，相信大家有機會遇到時，也會跟她有一樣的感受。

蔡英文說，她家今年的新成員，搜救犬樂樂，則是台灣的救災英雄之一，在台南地震中，深入維冠大樓災區搜尋受困者，立下了很大的功勞。不久前樂樂屆齡退休了，蔡英文依規定領養了他，因為搜救犬的晚年，是需要花心思照顧、陪伴。

蔡英文很感謝這些毛小孩成為家人，雖然他們都稍微有點年紀了，不過，他們還是各有各的個性，有的安靜，有的活潑，有的冷靜謹慎，有的積極大膽，共通點則是都很愛吃。個性裡有優點也有缺點，但無論如何，因為是家人，都會包容，相信他們也常包容沒時間陪他們太久。

而今 (19)日傳出照顧工作犬的志工確診新冠肺炎，發言人張惇涵表示，有跟農委會防檢局確認，目前沒有任何文獻顯示，病毒會在貓犬增殖而傳染給人。目前這四隻退役工作犬都有定期洗澡，昨天也有洗澡與消毒，犬舍也有消毒，研判安全無虞。

(中時新聞網)