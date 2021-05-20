台北地方法院法官助理確診，法官啟動防疫措施，外界誤以為法院變成空城，事實上仍有值班及留守法官，處理檢方送來的停止勒戒、觀察勒戒等緊急案件，並非司法審判全都停擺，案件還是留有相當的人力隨時立即處理刑事及民事案件。

北院遵照司法院指示，各法院如果有人員確診情形時，機關首長在維持公務基本運作之前提下，斟酌確診者之工作性質、接觸者數量、確診前足跡等因素，可不受一半以上辦公人力之限制，但並無固定之人力比例，以適當方式處置。

(中時 )