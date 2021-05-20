台北地院沒有唱空城 急迫案件仍有法官留守 21:222021/05/20 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北地院沒有唱空城 急迫案件仍有法官留守。本報資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北地方法院法官助理確診，法官啟動防疫措施，外界誤以為法院變成空城，事實上仍有值班及留守法官，處理檢方送來的停止勒戒、觀察勒戒等緊急案件，並非司法審判全都停擺，案件還是留有相當的人力隨時立即處理刑事及民事案件。 北院遵照司法院指示，各法院如果有人員確診情形時，機關首長在維持公務基本運作之前提下，斟酌確診者之工作性質、接觸者數量、確診前足跡等因素，可不受一半以上辦公人力之限制，但並無固定之人力比例，以適當方式處置。 亞東爆院內感染 1重症插管 果農家族引恐慌 葡萄遭汙名化 (中時 ) #確診 #空城 #法官 #案件 #留守 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 全台大專唯二到校上課 台南護專學生怒：想活下去 10:022021/05/18 生活 警界首例 新北蘆洲1員警染疫 04:102021/05/18 焦點要聞 基隆再新增1例確診 男高中生姊姊染疫、在鍋仙涮涮鍋打工 12:102021/05/18 生活 馬偕禁萬板民眾入院 國泰跟進 04:102021/05/18 焦點要聞 北市線上教室「酷課雲」首日登場遭塞爆 老師曝心聲：遠距教學效果有落差 11:442021/05/18 生活 陳時中稱假新聞罰300萬 藍委轟：「日媒報台灣奇蹟」要不要查 08:372021/05/18 政治 方艙輕重症分流 減少醫院負荷 04:102021/05/18 話題觀察 基層最苦 工商團體促紓困 04:102021/05/18 焦點要聞 全台大停電，台南市緊急應變，排除路口通號誌停擺與電梯受困案件 03:182021/05/18 社會 林鄭月娥：香港已118萬人接受第一劑疫苗 12:262021/05/18 兩岸 馬祖再傳確診者旅遊 採異地辦公 04:102021/05/18 地方新聞 社會熱門新聞 開車不戴口罩罰1.5萬？各地標準不一 指揮中心回應了 - 社會 太嚴？戶外抽菸喝水不戴罩通通罰 侯友宜回應了 - 社會 宜蘭市1樓建物火警 警義消搶救 - 社會 酒客慌了！桃園金沙酒店小姐確診 不排除擴大匡列 - 社會 北市刑大小隊長住萬華 發燒自行前往快篩結果陽性 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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