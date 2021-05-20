虛擬貨幣近期遭受多空夾擊，狗狗幣、以太幣、以及比特幣報價一路狂瀉，比特幣更險些失守3萬美元關卡，美國經濟學家「末日博士」魯比尼（Nouriel Roubini）見虛擬貨幣報價一路下探，發文砲轟「進行這種投機賭博的機構投資人，應該當場直接開除」。

虛擬貨幣近期受到諸多利空轟炸，先是馬斯克16日以虛擬貨幣開採太過消耗能源為由，宣布暫停開放比特幣購買特斯拉電動車之交易，緊接而來的是，大陸官方18日重申防範比特幣的炒作交易活動，呼籲金融機構、支付機構禁止使用虛擬貨幣做交易活動。

針對此事，長期唱衰比特幣魯比尼在社群網站推特（Twitter）發文，「比特幣在短短不到一個月的高點，下跌逾40%，到底哪些投資機構會去投資這種沒有內在價值、高風險、波動性高的偽資產，進行這種投機賭博行為的機構投資人，應該當場直接將他開除」。

美國經濟學家魯比尼一直對經濟持悲觀論，因此素有「末日博士」之稱，而魯比尼也是一位長期唱衰比特幣這類虛擬貨幣的反對者。

事實上，魯比尼在上周表示，比特幣永遠無法成為數位黃金，因為缺乏實用性和使用案例，此外，若是有利空消息出現時，震盪往往會比其他資產還來的劇烈許多，更因此斷言「比特幣和其他加密貨幣就是場泡沫，最終將面臨破裂」。

(中時新聞網)