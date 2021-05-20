近日因應疫情升溫，防疫措施升級，實聯制成了商店必備措施，但也因為使用工具不一，民眾多感不便。為了響應防疫，提供商店更多元的實聯制選擇，悠遊卡公司20日推出商店「實聯制神器」，讓商店可以透過手機，即可向訪客輕鬆掃碼，確實完成實聯登記。

悠遊卡公司表示，團隊長期致力協助非數位主流族群與數位環境接軌，並投注資源，發展適合數位弱勢客群的無現金支付服務及應用。自疫情開始，悠遊卡團隊投注推動敬老卡領取三倍券，並超前部署推動電子票證記名，落實搭乘公共運具實名制，成為防疫措施重要的一環。

行政院19日推出「簡訊實聯系統」的創新舉動，已解決多數商店與民眾的需求，為台灣防疫數位力樹立新典範。悠遊卡公司自疫情爆發時，即積極思考如何支持商店與民眾防疫，本於社會責任及多元客群服務經驗，開發出實聯制服務，服務不同場域類型商家與不同年齡客群，提供簡便實聯登記的選擇。

「實聯制神器」功能，全國商店以及店員都可快速申請，只要以個人手機下載悠遊付APP並實名註冊會員後，設定地址，即可開啟掃碼功能使用。

「實聯制神器」可以接受訪客的悠遊付實聯制QR Code，台北通QR身分碼，Pi拍錢包付款碼，也可以出示身分證條碼，即使不用手機也能完成實聯登記，適合較習慣出示卡片的長者訪客，未來也歡迎其他實名或實聯平台加入。

悠遊卡公司實聯制功能，由店員手機掃訪客實聯碼，非常適合商圈實體店面、夜市攤商，室內市場市集，甚至商辦與住宅大樓管委會等有出入管制的封閉式場域。

此外，悠遊卡公司推出的實聯制功能，也能解決民眾對於個資四處散落的疑慮。透過實聯神器的掃碼紀錄，均存放在悠遊卡公司資料庫，商店完全沒有個資保管的壓力。實聯紀錄僅在政府疫調索取時才會提供，相關資料保存28天後即刻刪除，悠遊卡公司亦不會另作他用。悠遊卡公司對於實聯制資料保護，遵循個資保護相關規範，商店跟民眾都可以放心使用。願我們一起早日打贏這場仗，天佑台灣。

(工商 )