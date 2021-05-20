玉山森林大火狂燒5天55公頃 肇事者竟是NCC官員

玉山日前傳出森林大火，火勢旺盛狂燒5天，55公頃山林付之一炬，且火勢持續延燒中，如今引發火勢的遭踢爆，竟是國家通訊傳播委員會NCC官員，對此NCC副主委翁柏宗也證實此事。

玉山國家公園大水窟山下方的杜鵑營地，16日清晨，疑因山友煮食不慎，引發森林火災，由於山高路遠且天乾物燥，迄今仍在延燒；5名山友不慎釀災，除了違反《國家公園法》，還觸犯刑責較重的《森林法》。

據了解，來自台北的5人登山隊，15日早上5點從信義鄉東埔登山口入山，下午6點抵達杜鵑營地，主要行程是攀登大水窟山然後原路折返，預計16日下午6點從東埔下山。

16日清晨，登山隊在杜鵑營地疑因煮食時，沒有將地上的松針清理乾淨，導致瓦斯爐火引發森林大火，由於現場主要林木包括具有油脂的二葉松、鐵杉，杜鵑及箭竹，都是易燃物加上山區非常乾燥，火勢快速延燒，一發不可收拾。

但如今被網友起底，自稱踢倒爐頭釀成玉山大火的當事者，竟是國家通訊傳播委員會NCC的官員；對此，NCC副主委翁柏宗坦言，確實是NCC會裡的同仁，而就目前掌握的消息是，八通關杜鵑營地附近有森林火災，檢警也已經展開偵辦，NCC的立場是「尊重檢警職權」。

(中時新聞網)