比特幣價格爆跌慘狀嚇人，全球加密貨幣市場新明星狗狗幣（Dogecoin）的知名熱度未退，幣託科技（BitoEX）20日宣布，可以在台灣用台幣就能買到！國人能在安全、合法合規的管道買到熱門幣種。

幣託科技（BitoEX）旗下幣託交易所（BitoPro）最新上架狗狗幣，成為全台首發。幣託從市場及投資人的行為發現，不少人使用狗狗幣進行公益捐款，促成狗狗幣逐漸取得共識與信任。

該公司表示，DOGE可說得上是幣圈的縮影，狗狗幣在幣圈不僅具有高度聲望，更吸引Tesla執行長Musk馬斯克青睞，藉由馬斯克不斷在其推特上貼文，帶動DOGE受到更多外界的關注，DOGE的市場價格也漸漸獲得外界的認同，不在只局限於幣圈。

據悉，狗狗幣初始階段是迷因（Meme）幣，經業者的努力，將DOGE轉往DeFi（去中心化金融），透過狗狗幣進行質押再產生對標狗狗幣的穩定幣，讓狗狗幣由迷因幣轉而成為金融工具，在市場認同之下，產生價格與一定的價值。

(工商 )