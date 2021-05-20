正值台灣疫情嚴峻時刻，雖然全國進入三級警戒，金融服務業不能中斷的原則下，各銀行業者為員工安排工作新模式，渣打國際商業銀行大幅提升員工居家辦公比例，也提醒客戶多多使用數位平台辦理相關業務與交易。

在諸多防疫工作安排中，渣打銀行已禁止所有實體會議與跨城市差旅，並且大幅提升居家辦公比例，銀行方面因應員工居家辦公需求，在第一時間增加網路頻寬，提供員工關鍵時刻所需的軟硬體支援，也能緩解家有就學兒的困擾。渣打銀行也開放有照顧學童需求的同仁，在既有的「家庭照顧假」外，可依實際需要，額外申請不支薪的「防疫照顧假」，天數不限，協助員工兼顧工作與家庭生活平衡。

渣打銀行總經理韓德聖指出，現階段首要任務是確保員工跟客戶的健康與安全。自去年疫情爆發以來，渣打銀行即由管理團隊直接統籌規畫防疫措施，密切關注疫情發展，並持續以最高標準落實，相關作法從未鬆懈。渣打銀行有相當完整的營運持續與備援計劃，有信心能陪伴員工與客戶，攜手度過挑戰。

金融業務執行面有很多法規限制需在銀行內完成，渣打銀行表示，如因業務需求無法在家上班，也可申請搭乘計程車通勤，減少接觸頻率。渣打銀行全台分行、辦公大樓也定期安排消毒，確保工作場所安全。若員工因需隔離治療、檢驗產生相關費用，亦提供每日保險金最高新台幣2,400元之補助。

(工商 )