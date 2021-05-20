國內新冠肺炎疫情持續延燒，中央宣布全國進入三級防疫警戒，高雄市長陳其邁下令，出門未戴口罩直接開罰，網路上卻瘋傳一則「開車未戴口罩要罰1.5萬」的訊息，民眾指稱，有人在高雄新興區因為開車沒戴口罩被罰1萬5000元，雖然高市警新興分局澄清網路流傳的開單理由並非事實，但高市府衛生局也出面證實，開車沒戴口罩確實會遭罰。

高市警新興分局表示，該案是發生在19日下午5時17分，警方確實有開出罰單，但並不是因為在車上沒戴口罩受罰，而是該民眾在林森一路的騎樓買飲料沒戴口罩才被開單，警方目前正在追查貼文散播謠言者到案說明，若查證屬實將依法送辦。

陳其邁20日晚間特地前往高市警三民二分局，慰問員警第一線執行防疫工作辛勞，被問及網傳開車都要戴口罩，若車內僅一人是否也要開罰，陳其邁表示，政策從中央到高雄都明確說明，外出就必須全程戴口罩，開車、騎車也不例外。

陳其邁解釋，騎機車停等紅燈時間，無法得知旁人的狀況，所以騎機車無論幾人都要全程配戴口罩，至於汽車部分，假如是一個人，旁邊的車子跟你當然會有距離，但是如果旁邊有載人，假如兩個人都沒有配戴口罩，你也沒有保持社交距離，那當然是一定開罰。

高市府衛生局表示，無論騎機車或開車，重點是維持社交距離，騎機車因為停等紅綠燈及慢速時，無法預期旁邊靠近的其他機車騎士，所以應該一律戴口罩，而開車如果有載人，很難維持社交距離，應該戴口罩，若車上只有一人，也建議戴上口罩，在執法上也會根據整個情節與事證來做綜合的判斷，其目的是在於不論在目前疫情的警戒之下，希望民眾能注意戴上口罩，落實自身健康安全的最後一道防線。

(中時 )