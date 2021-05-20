桃園地區規模最大的金沙酒店有小姐確診，引發酒客恐慌，今天（20日）與金沙酒店相關確診案例增加2名，包括一名酒店女員工（案2705），以及一名自述住附近的女性（案2604），因經常在該區域附近出沒，且出現咳嗽、發燒等症狀，安排採檢後確診。

桃園新增17起確診案例，其中金沙酒店增加2起確診案例，新聞處長詹賀舜指出，，其中一位是30幾歲的女工作人員（案2705），本來就已匡列確診。另一位40幾歲的女性（案2604），非金沙的員工，也不在匡列名單，但她自述常在熱區附近出沒，且出現咳嗽、發燒等症狀，安排採檢後確診。

一名在金沙酒店上班的20多歲小姐（案2344）昨確診，消息傳出引發酒客恐慌，外界擔憂成為超級傳播者。

對此，桃園市長鄭文燦表示，去年一名住在桃園、在台北工作的酒店女公關確診，總共匡列達160人，這次金沙酒店小姐確診，「匡列的人數應該沒有上一次那麼多！」。

桃園衛生局經過一輪疫調，匡列50人，苗栗的足跡和疫調則由苗栗負責，會盡快完成採檢跟隔離作業，市府還會持續進行，只要有風險就會納入匡列，也會視實際的醫療情況來擴大。

★中時新聞網關心您：飲酒過量，有礙健康！

★中時新聞網關心您：開車不喝酒、喝酒不開車！

(中時新聞網)