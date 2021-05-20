新冠肺炎疫情再次打亂國內體育活動，中華民國運動休閒推廣協會所舉辦的「MERRELL 2021日月潭櫻舞飛揚環湖路跑賽」，今年初原定延賽至7月4日於日月潭向山遊客中心舉辦，然因近期疫情影響持續升溫，大會為考量所有參與者人身健康安全，配合政府防疫優先，今年度賽事將延至明年辦理，預計2022年1月16日登場，所有選手參賽資格優先保留至2022年，無法參賽之選手亦可選擇退費。

中央流行疫情指揮中心昨天宣布全國疫情警戒提升至第三級，為了配合政府防疫優先，圍堵防疫破口並確保民眾安全，2021年日月潭櫻舞飛揚環湖路跑賽宣布取消7月賽事，所有選手之參賽資格優先保留至2022年1月擇日舉辦，無法參加2022年賽事的跑友，也可透過官方FB粉專選擇退費，相關訊息將會公告於官網FB和伊貝特報名網。

體育活動必須延期或取消，對於相關紓困，體育署署長張少熙今天表示，正在盤點運動產業受到的衝擊跟需求的提報，再來協助申請紓困補助，針對體育團體因為疫情的影響原來辦理的賽事或活動停賽，亦或是延期所衍生的費用，體育署也將比照民國109年紓困作業模式，由各組的年度預算裡面來協助支援。

(中時 )