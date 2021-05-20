男摘口罩超商門口3次「跳進跳出」狂吼：打我啊笨蛋（取自爆料公社）

40歲張姓男子今（20日）上午7時許，在新北市中和區國光街某便利商店內影印，因沒戴好口罩遭店員糾正，竟模仿香港電影「九品芝麻官」反派角色方唐鏡的知名橋段，在門口跳來跳去大喊「打我啊！笨蛋」，付完影印費後隨即逃離，網友在臉書社團「我是中和人」中發文引起熱議，警方表示，已找到張男，通報衛生局裁罰。

據悉，張男前往便利商店影印，遭店員糾正口罩沒戴好，張男與店員發生爭吵，他利用悠遊卡付費後，竟在店門口模仿電影橋段，在門口跳來跳去大喊「打我啊！笨蛋」

新北市中和男子在超商內大剌剌脫下口罩，甚至走道超商門口「跳出跳進」，大喊說「我又進來了，我又出來了」、「打我啊笨蛋！」（圖／翻攝自爆料公社）

張男在門口大喊「我進來了，我又出去了，我進來了，我又要出去了，我進來了，我要出去了，打我啊！笨蛋」，時間維持約10秒鐘。中和警分局國光所立即前往處理，循線約談張男到案，並依違反傳染病防治法案件處理紀錄，通報衛生局後續裁罰，最重可處1.5萬元罰鍰。

許多網友則留言說，「最近幾例不願意配合防疫的，感覺不是智商有缺陷就是性格有缺陷」、「認識他的人千萬不要因為丟臉不敢出聲，麻煩幫忙提供一下資料，讓他接受處罰」、「總共3次未戴口罩進入便利商店，1次開罰1萬5加上在裡面拖口罩總共四次，那就罰個六萬吧」、「這該叫警察還是該叫精神病院來載走呢？」

目前全台實施第3級警戒，民眾外出須全程配戴口罩，違者將依傳染病防治法，開罰3千至1萬5千元，其中外出場所包括雙鐵及八大場所；而確診個案或通報疑似個案，不遵行衛生主管機關（或醫療院所） 指示，擅自離開隔離病房，有感染他人之虞，可處2年以下有期徒刑、拘役或科20萬元至200萬元罰金。

男摘口罩超商門口3次「跳進跳出」：打我啊笨蛋 警方回應

(中時新聞網)