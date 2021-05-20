效力日職火腿隊的台灣「大王」王柏融今天開轟還外帶勝利打點，助隊以4比1擊敗軟銀隊，中止4連敗，王柏融也獲選單場MVP，賽後登上英雄訪問。

王柏融連5場扛第4棒，2局上從樂天先發投手瀧中瞭太手中開轟，第2球鎖定99公里的曲球開轟，助隊先馳得點，2局打完火腿取得1比0領先。

8局上2人出局滿壘時，王柏融克服2好球的球數落後情況下，靠著精準選球獲得四壞球保送，助隊擠回超前分，此役他3打數1轟，貢獻2打點。

王柏融相隔8天再登上英雄訪問，他表示首打席開轟後的感覺相當好，「只要設定到的球種進入好球帶，我就會全力去揮擊。」能在滿壘時克服球數落後劣勢，王柏融十分開心，「當下就是只想纏鬥、纏鬥，選到保送。」

本季適逢合約年，王柏融從開季至今都表現相當穩定，他認為最大關鍵就是維持一致性，「每天保持一樣的訓練，該做的東西就去完成，不要說打不好就去改變，按照平常策略去走。」

不過王柏融也坦言扛起球隊4磅有一定壓力，「但不要說第幾棒就要有不同策略，儘量放鬆心情，以平常心面對最重要。」

(中時 )