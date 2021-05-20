因應台灣新冠病毒疫情升溫，與民眾第一線接觸的銀行分行，需維持營運不能中斷，星展銀行（台灣）表示，除啟動分組辦公模式，確保分行營運一切正常，客戶進出分行時亦需確實配戴口罩、執行體溫測量與酒精消毒、維持安全社交距離，並全面採用唐鳳政委開發之簡訊實聯制，取代原先已實行的實名制。

星展銀行（台灣）向來提供豐富的數位金融解決方案，此次疫情爆發更能發揮，且進一步鼓勵企業金融與消費金融客戶多加使用數位服務，無須出門，即可輕鬆完成銀行服務。

星展銀行（台灣）自5月12日起全面啟動居家辦公，因業務性質無法執行居家辦公之員工，則採取分組辦公模式。同時，星展銀行（台灣）亦第一時間落實聯名制加強分行控管，並提供必須進入辦公室工作之員工單程上限新台幣800元的計程車費補助，以保護員工安全。

針對有配合防疫措施而需照顧家人之同仁，星展銀行（台灣）也鼓勵員工可利用年假、防疫照顧假或居家辦公來因應家庭防疫照顧需求。防疫照顧假不受原本事假併家庭照顧假全年額度14天的限制，為無薪假。星展銀行（台灣）提供員工優於勞基法的年假及病假，彈性運用於同仁個人規劃及緊急所需，員工到職第一年即依職級享14至21天年假。

此外，星展銀行（台灣）亦提供每位同仁全年度的福利金額度，讓員工能依據個人需要或偏好，自行決定使用方式。針對此次疫情，同仁可運用其彈性福利金購買包含消毒用品、防疫家電、維他命、口罩等防疫相關產品，或投保相關保險及施打疫苗等。

星展銀行（台灣）強調，保護所有員工、客戶與營運夥伴的安全是我們的首要任務。目前一切業務照常，並將密切監控疫情發展，並已研擬縝密的因應計畫與配套措施，確保員工及客戶健康，同時營運不受影響。

(工商 )