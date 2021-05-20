宜蘭市1樓建物火警 警義消搶救 21:462021/05/20 中時 李忠一 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 宜蘭市民族路喜互惠超市旁的一處建物發生火警，宜蘭縣消防局派員搶救。（李忠一攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 宜蘭市民族路喜互惠超市旁的一樓建物，今天晚間9時6分發生火警，火勢燃燒猛烈，宜蘭縣消防局緊急出動宜蘭、壯圍等多分隊前往現場搶救，警義消抵達現場後佈線灑水，約9時30分許控制火勢，消防局初步了解，並無人員受困。 燃燒的建物位於民族路喜互惠超市旁，該一層樓建物疑因擺放多輛機車，火勢發生後迅速燃燒，並夾雜爆裂聲，警義消冒險撲滅火勢，目前火勢已控制，9時42分火勢熄滅。 澄清湖生態迷宮花園將成打卡新亮點 2021大阪、京都住宿新選擇 近畿地方新飯店一把抓 (中時 ) #火勢 #建物 #義消 #宜蘭 #燃燒 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國軍33化學兵群擴大支援 挺進北市重要交通場站清消 11:482021/05/18 生活 花縣府暫停出差 金門促設快篩站 04:102021/05/18 地方新聞 蘆洲買菜婦口罩拿手上遭警取締 最重開罰1萬5 12:582021/05/18 生活 亞東爆院內感染 1重症插管 04:102021/05/18 焦點要聞 民雄集合住宅1樓起火 消防人員線上指導如何阻濃煙 21:082021/05/17 社會 案1598兩度造訪義享天地 業者回應了 18:192021/05/17 生活 警界首例 新北蘆洲1員警染疫 04:102021/05/18 焦點要聞 海上掃射殘殺4名疑似海盜網傳全球 陸船長自投羅網判26年 10:542021/05/18 社會 基隆再新增1例確診 男高中生姊姊染疫、在鍋仙涮涮鍋打工 12:102021/05/18 生活 和平醫院前自助餐廳竄濃煙 因疫情歇業二周首日就遭大火 08:152021/05/17 社會 高市調升首胎坐月子服務時數 業者搶攻宅商機 09:352021/05/18 寶島 社會熱門新聞 開車不戴口罩罰1.5萬？各地標準不一 指揮中心回應了 - 社會 太嚴？戶外抽菸喝水不戴罩通通罰 侯友宜回應了 - 社會 酒客慌了！桃園金沙酒店小姐確診 不排除擴大匡列 - 社會 北市刑大小隊長住萬華 發燒自行前往快篩結果陽性 - 社會 工地未戴口罩工人遭警開罰掀論戰 衛生局：防疫優先 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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