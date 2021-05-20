宜蘭市民族路喜互惠超市旁的一樓建物，今天晚間9時6分發生火警，火勢燃燒猛烈，宜蘭縣消防局緊急出動宜蘭、壯圍等多分隊前往現場搶救，警義消抵達現場後佈線灑水，約9時30分許控制火勢，消防局初步了解，並無人員受困。

燃燒的建物位於民族路喜互惠超市旁，該一層樓建物疑因擺放多輛機車，火勢發生後迅速燃燒，並夾雜爆裂聲，警義消冒險撲滅火勢，目前火勢已控制，9時42分火勢熄滅。

(中時 )