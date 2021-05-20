國內疫情警戒升級，為降低群聚感染之風險，華夏科技大學宣布5月17日起至5月28日止，全校停止學生到校上課，全校課程改採遠距教學，一般社團活動停辦或改為線上辦理，社團活動場地暫停借用，並停止辦理實體演講活動。

華夏科技大學董事長孟繼洛、陳錫圭校長同時指出，校園暫停對外開放，校院系所會議改採線上會議。此外，實施管制出入，校門口落實「實聯制」，全面量測體溫並定期環境消毒，畢業典禮則改採遠距線上直播畢業典禮方式進行，調整應變方案。

學校教職員工以到校為原則，但學校仍可評估網路頻寬及設備等資源情形，安排教師到校或居家線上教學之人數配置，可採同步、非同步或混成線上教學方式，並善用各項數位學習工具及影片等資源。其中教師居家線上教學者，應以下列情形為優先考量：

1.自主健康管理期間，或有同住家人實施居家隔離或居家檢疫者。

2.校園停止對外開放，各單位暫停邀請校外人士到校活動，並要求各體溫量測站落實查驗證件、量測體溫，額溫達37.5度或耳溫達38度以上者，請勿進入校園，各項活動或課程落實「實聯制」。

3.需於不同之疫情警戒區域間通勤者。

4. 課程、教學與評量方式，授權教師以彈性多元方式處理，並採公平認定為原則。

5.學校於居家線上學習期間建置諮詢專線，提供家長及教師諮詢及協助，並確實掌握學生健康狀況及學習情形。

6.授課教師兼顧授課學習品質並掌握學生動向，妥善處理成績評量事宜，評量方式及標準由教師自訂並請向學生說明，並請掌握學生學習情形，適時給予應有輔導。

華夏科技大學商管學院院長高哲翰指出，全國已提升為三級警戒，大家應嚴守相關防疫措施，並盡力避免不必要的出門，並結合實聯制登記，今後搭乘大眾運輸工具、或出入公務或民間場所，看到簡訊實聯制QR Code，只要以手機掃碼，點選連結，發送簡訊，不需輸入資料即完成實聯制，落實防疫工作，大家一起守護家園。

(中時 )